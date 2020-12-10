Возбуждено дело в отношении якутянина, в машине которого нашли золото стоимостью свыше 7 млн рублей

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10 декабря 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

золотые слитки, фото: pixabay.com

При обыске автомобиля у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района Ре6спублики Саха (Якутия) обнаружили и изъяли свыше трех килограммов россыпного шлихового золота. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России.

«При обследовании транспортного средства марки TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов. Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 миллионов рублей», - пояснили в ведомстве.

Появилась информация о том, что мужчина незаконно хранит драгметалл и собирается его продать. Возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере. Кроме того, в зале суда задержанный согласился с предъявленным обвинением.

«Алданский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном хранении золота и приговорил к двум годам лишения свободы условно», - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что драгметалл обращен в доход государства.