В Туле задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение
9 декабря 2020, 13:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Туле было предотвращено вооруженное нападение подростка на одно из учебных заведений. Соответствующую информацию предоставили в среду, 9 декабря, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Согласно последним данным, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Туле местного жителя 2002 года рождения, который осуществлял подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У подростка был изъят обрез охотничьего ружья, а также материалы об аналогичных преступлениях.
Подчеркивается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия".
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