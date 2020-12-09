В Туле задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение

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9 декабря 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

машина ФСБ России, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Туле было предотвращено вооруженное нападение подростка на одно из учебных заведений. Соответствующую информацию предоставили в среду, 9 декабря, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно последним данным, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Туле местного жителя 2002 года рождения, который осуществлял подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У подростка был изъят обрез охотничьего ружья, а также материалы об аналогичных преступлениях.

Подчеркивается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение оружия".