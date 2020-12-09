На Кубани осудили банду

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 декабря 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пресс-служба суда Краснодарского края

Туапсинской ОПГ "чёрных лесорубов", состоящей из 13 человек, вынесен приговор.



Суд установил, что в 2018 году обвиняемые в составе трёх бригад незаконно вырубили более 240 дубов в Лермонтовском участковом лесничестве Туапсинского района. В общей сложности ущерб превысил сорок миллионов рублей. Для его возмещения на имущество фигурантов наложен арест и заявлены гражданские иски.



Туапсинский районный суд постановил лишить участников банды свободы, в зависимости от роли и участия, на срок от полугода до четырёх лет. Отбывать наказание осуждённым предстоит в колониях общего и строгого режимов, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.