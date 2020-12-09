Туапсинской ОПГ "чёрных лесорубов", состоящей из 13 человек, вынесен приговор.
Суд установил, что в 2018 году обвиняемые в составе трёх бригад незаконно вырубили более 240 дубов в Лермонтовском участковом лесничестве Туапсинского района. В общей сложности ущерб превысил сорок миллионов рублей. Для его возмещения на имущество фигурантов наложен арест и заявлены гражданские иски.
Туапсинский районный суд постановил лишить участников банды свободы, в зависимости от роли и участия, на срок от полугода до четырёх лет. Отбывать наказание осуждённым предстоит в колониях общего и строгого режимов, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
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На Кубани осудили банду "чёрных лесорубов"
9 декабря 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Туапсинской ОПГ "чёрных лесорубов", состоящей из 13 человек, вынесен приговор.