В Сочи спасли утопающую в море 16-летнюю девушку

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 декабря 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ЮРПСО МЧС России

Вечером шестого декабря оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в Лазаревском районе Сочи, на пляже "Бирюза" тонет 16-летняя девушка.



Очевидец происшествия ходил за фонарём, а в это время утопающая ушла под воду. На место прибыли спасатели и немедленно организовали поиск девушки. Вскоре специалисты смогли её отыскать и вытащить из воды.



В пресс-службе спасательной организации сообщили, что 16-летнюю местную жительницу благополучно передали врачам.