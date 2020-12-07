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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Сочи спасли утопающую в море 16-летнюю девушку

, 18:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи спасли утопающую в море 16-летнюю девушку
ЮРПСО МЧС России

Вечером шестого декабря оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в Лазаревском районе Сочи, на пляже "Бирюза" тонет 16-летняя девушка.

Очевидец происшествия ходил за фонарём, а в это время утопающая ушла под воду. На место прибыли спасатели и немедленно организовали поиск девушки. Вскоре специалисты смогли её отыскать и вытащить из воды.

В пресс-службе спасательной организации сообщили, что 16-летнюю местную жительницу благополучно передали врачам.

Kub