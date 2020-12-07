Активистку хабаровских митингов увезли из ОВД в кардиологию

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7 декабря 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Жительницу Хабаровска Татьяну, активно принимавшую участие в акциях протеста, проходящих в краевой столице в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала, и задержанную полицейскими, пришлось доставить в отделение кардиологии городской больницы прямо из ОВД.

По словам активиста Ростислава Смоленского, задержанную «пытались хватать сотрудники полиции». Она пожаловалась на боли в сердце и перепады давления. Ее пришлось на машине "скорой помощи" доставить в медучреждение.

Самого же Смоленского пытались выдворить из здания ОВД. Он указал, что попросил главу отдела, а также руководителя МВД не задерживать активистку до завтра, однако она все равно была арестована.

Суд назначен на 8 декабря.

Напомним, что митинги в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске ежедневно на протяжении уже более 140 дней. Граждане требуют честного открытого суда над «народным губернатором» в Хабаровске, а не в Москве.

В последние дни участников мирных протестов начали задерживать полицейские. Многим были выписаны штрафы. Хабаровчан поддерживают жители других городов – как ДФО, так и европейской России.