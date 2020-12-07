В Хабаровске осудили двух террористов

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7 декабря 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Первый Восточный окружной военный суд осудил двух преступников, причастных к деятельности международной террористической организации «Хайят Тахтир а-Шам», запрещенной на территории РФ. Один из осужденных – житель Хабаровского края.

Речь идет о 32-летнем Нуруддине С.В. – жителей Комсомольска-на-Амуре, а также о 34-летнем Велитове Д.Р., жителе Казани. Оба, сообщает пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю, придерживались радикальных течений ислама.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что Нуруддин и Велитов вдохновились идеями радикального ислама, а затем ступили в ряды членов указанной организации, помогая ей финансированием.

Известно также, что в мае этого года Нуруддин по указанию вербовщика террористической организации, находящегося на территории Евросоюза, получил шенгенскую визу и купил билет на самолет во Францию, чтобы в дальнейшем перебраться в Сирию, а там уже принять участие непосредственно в деятельности «Хайят Тахтир а-Шам».

Он был задержан в Комсомольске-на-Амуре. Задержанного в Татарстане Велитова этапировали в Хабаровск для проведения следственных действий по месту совершения преступления.

В отношении обоих были возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности в форме финансирования.

Суд вынес приговор, согласно которому виновным назначено наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы, первые два года из которых с отбыванием в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима.