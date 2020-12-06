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Журналистку «России-1» заперли в московской кальянной. Она снимала репортаж о нарушении мер из-за коронавируса

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Журналистку «России-1» заперли в московской кальянной. Она снимала репортаж о нарушении мер из-за коронавируса
кальян, фото: pixabay.com

Сотрудники столичной кальянной заперли корреспондента телеканала "Россия 1" Александру Афанасьеву, которая снимала репортаж о нарушении мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили сотрудники съемочной группы, в заведении мешали съемкам, а также удерживали девушку в помещении. Корреспондентке причинен легкий вред здоровью.

Журналисты обратились в полицию. В заявлении они попросили привлечь сотрудников кальянной к ответственности за нарушения мер профилактики против коронавируса и нанесение им телесных повреждений. Московским главком МВД начата проверка.

У сотрудников кальянной тоже есть претензии к журналистке. Как сообщает "Подъем" со слов присутствующих в заведении, Афанасьева вела себя вызывающе, гости негативно на нее реагировали.

НС

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