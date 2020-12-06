Журналистку «России-1» заперли в московской кальянной. Она снимала репортаж о нарушении мер из-за коронавируса
6 декабря 2020, 16:16[ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники столичной кальянной заперли корреспондента телеканала "Россия 1" Александру Афанасьеву, которая снимала репортаж о нарушении мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили сотрудники съемочной группы, в заведении мешали съемкам, а также удерживали девушку в помещении. Корреспондентке причинен легкий вред здоровью.
Журналисты обратились в полицию. В заявлении они попросили привлечь сотрудников кальянной к ответственности за нарушения мер профилактики против коронавируса и нанесение им телесных повреждений. Московским главком МВД начата проверка.
У сотрудников кальянной тоже есть претензии к журналистке. Как сообщает "Подъем" со слов присутствующих в заведении, Афанасьева вела себя вызывающе, гости негативно на нее реагировали.
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