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В Ростове-на-Дону горит рынок «Классик», где загорелся павильон с пиротехникой

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростове-на-Дону горит рынок «Классик», где загорелся павильон с пиротехникой
61.mchs.gov.ru/

В Ростове-на-Дону горит рынок «Классик». Возгорание произшло в павильоне с пиротехникой.  Площадь пожара  увеличилась до трех тысяч квадратных метров.

К борьбе с огнем подключились почти 200 человек и около 70 единиц техники. По данным МЧС, объявлен сбор личного состава трёх пожарно-спасательных гарнизонов и специализированной пожарно-спасательной части.

Также на место происшествия были дополнительно направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и ёмкости.
Огнеборцы предпринимают усилия, чтобы не допустить распространения огня.

О пострадавших не сообщается. 

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