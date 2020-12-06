В Ростове-на-Дону горит рынок «Классик», где загорелся павильон с пиротехникой

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6 декабря 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

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В Ростове-на-Дону горит рынок «Классик». Возгорание произшло в павильоне с пиротехникой. Площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров.

К борьбе с огнем подключились почти 200 человек и около 70 единиц техники. По данным МЧС, объявлен сбор личного состава трёх пожарно-спасательных гарнизонов и специализированной пожарно-спасательной части.

Также на место происшествия были дополнительно направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и ёмкости.

Огнеборцы предпринимают усилия, чтобы не допустить распространения огня.

О пострадавших не сообщается.