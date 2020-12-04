Подросток скончался после урока физкультуры в Воронежской области

В больнице города Острогожск Воронежской области скончался пятнадцатилетний подросток, которому стало плохо после урока физкультуры. Об этом заявили в следственном управлении СК РФ по региону.
Происшествие случилось 1 декабря, однако правоохранительные органы сообщили о нем только сегодня. Подростку стало плохо во время школьного урока физкультуры. Несовершеннолетнего доставили в медучреждение в бессознательном состоянии. Врачи ничем не смогли помочь школьнику.
Для установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи к настоящему моменту опросили родственников мальчика, очевидцев, работников учебного заведения и медиков. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.