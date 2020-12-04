Подросток скончался после урока физкультуры в Воронежской области

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4 декабря 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Воронежской области

машина скорой помощи, pixabay.com

В больнице города Острогожск Воронежской области скончался пятнадцатилетний подросток, которому стало плохо после урока физкультуры. Об этом заявили в следственном управлении СК РФ по региону.

Происшествие случилось 1 декабря, однако правоохранительные органы сообщили о нем только сегодня. Подростку стало плохо во время школьного урока физкультуры. Несовершеннолетнего доставили в медучреждение в бессознательном состоянии. Врачи ничем не смогли помочь школьнику.

Для установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи к настоящему моменту опросили родственников мальчика, очевидцев, работников учебного заведения и медиков. Обстоятельства случившегося устанавливаются.