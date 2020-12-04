В Хабаровске уволили уборщицу, подравшуюся со школьником

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4 декабря 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В средней школе №49 Хабаровска была уволена уборщица после ее конфликта с семиклассником, переросшим в потасовку. Более того, на теперь уже бывшую сотрудницу школы заведено уголовное дело.

В министерстве образования и науки края рассказали, что между уборщицей и школьником произошла «словесная перепалка из-за ключей от класса». Позже уборщица попыталась провести с ребенком воспитательную беседу. Закончилась беседа рукоприкладством.

- После случившегося была проведена служебная проверка. Сотрудник младшего обслуживающего персонала уволен. Ученику 7-го класса и его родителям принесены извинения, - сообщили представители ведомства.