Уборщица уволилась из школы в Хабаровске после драки с учеником

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4 декабря 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

школьный класс, pixabay.com

Уборщица школы №49 в Хабаровске написала заявление об увольнении по собственному желанию после драки с семиклассником, заявил начальник отдела управления образования горадминистрации Алексей Соболев.

Накануне стало известно, что уборщица нецензурно высказалась в адрес ученика, а подросток, обратившись к женщине на "ты", заявил, что от нее "пахнет перегаром". В результате конфликта технический работник дала школьнику пощечину, а тот в ответ ударил ее по лицу.

Соболев подчеркнул, что управление образования города проводит проверку по факту инцидента в 49-й школе. Согласно предварительным данным, семиклассник пришел в школу раньше и попросил ключи от кабинета, техсотрудник их ему не дала, после чего между ними вспыхнула ссора. Уборщица рассказала о случившемся соцпедагогу, но не дождалась его беседы с мальчиком и вступила в перепалку с учеником на перемене. Вчера женщина написала заявление об увольнении, директор прошение подписала. Руководитель школы Вера Абросимова утверждает, что уборщица работала в школе с 2011 года и явлалась очень хорошим сотрудником, в пьянстве никогда замечена не была.

СУСК РФ возбудил уголовное дело в отношении уборщицы по ст. 116 УК РФ "Побои". Проверка продолжается.