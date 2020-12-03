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«Деда Мороза» будут судить за пикет на Красной площади

, 22:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

«Деда Мороза» будут судить за пикет на Красной площади
Дед Мороз, фото: telegram-канал «Подъём»

18 ноября гражданин пришел на Красную площадь в костюме Деда Мороза и с плакатом: "Я/Мы Новый год. Дед Мороз против закрытия елок". Он был задержан и предстанет перед Тверским судом столицы.

Его "гномы-помощники" тоже отправились в отделение полиции, но на них протокол составлять не стали. Мужчину обвиняют в нарушении установленного порядка проведения акции. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, или же ему назначат наказание в виде обязательных работ – не более 40 часов. Судебное заседание пройдет 22 декабря.

НС

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