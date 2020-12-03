Хабаровского маньяка признали невменяемым

3 декабря 2020, 14:11[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Уголовное дело о нападении на четырех человек в Индустриальном районе Хабаровска передано краевому прокуроры для направления в суд и принудительного лечения виновного.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении хабаровчанина 1977 года рождения, который с декабря прошлого года по февраль текущего напал на четырех прохожих. Всем четверым он наносил ножевые ранения. Один из потерпевших скончался. Преступника задержали 12 февраля.
Его доставили в Москву для выявления психического состояния. Столичные специалисты подтвердили факт его невменяемости.
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