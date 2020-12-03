В Сочи машину закидали вареньем

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3 декабря 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

КУБАНЬ 24

Второго декабря в Сочи автомобиль "Kia Rio", который был припаркован возле многоэтажного жилого дома, закидали из окна банками с вареньем.



Как сообщили очевидцы, всего прилетело четыре банки и вместе они нанесли иномарке серьёзный урон. Жильцы добавили, что "стрелком" может быть их соседка, которая известна своим вызывающим поведением. Хозяину машины, по словам свидетелей, достаётся не впервые.



В пресс-службе УВД Сочи сообщили, что получили заявление и проводят проверку по факту происшествия.