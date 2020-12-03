Кубанские спасатели вывели женщин из туманного леса

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3 декабря 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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В Крымском районе Краснодарского края три женщины потерялись ночью в лесу, отправившись за грибами в районе Неберджаевской. На их поиски отправились спасатели.



Специалистам удалось найти грибников спустя полтора часа несмотря как густой туман и тот факт, что женщины разделились и разошлись в разные стороны.



Спастели “Кубань-СПАС” и ЮРПСО вывели женщин к автомобилю, медицинская помощь им не понадобилась.