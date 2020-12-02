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Адвокат Олега Соколова назвал «фейковым» нового свидетеля по делу историка

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Адвокат Олега Соколова назвал «фейковым» нового свидетеля по делу историка
молоток судьи, pixabay.com

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историка Олега Соколова вечером в среду, 2 декабря, заявил, что новый свидетель по данному громкому делу является фейковым.

Защита историка ранее просила о вызове в суд нового свидетеля, который якобы располагает информацией о связи аспирантки и научного оппонента Олега Соколова. Теперь же адвокат назвал свидетеля "фейком, придуманным самим оппонентом".

Ранее историку поступили сообщения от имени Жанны Рузавиной, в которых содержались данные о том, что оппонент Олега Соколова шоумен Евгений Понасенков встречался с Анастасией Ещенко. Адвокат Сергей Лукьянов заявил, что ранее сегодня Понасенков сделал публикацию о том, что на самом деле он сам выступал от имени Жанны Рузавиной, которая обратилась к Соколову с намерением помочь и рассказать о встрече Ещенко и его оппонента. "Это еще одно доказательство травли с его стороны", – считает юрист.

Напомним, убийство было совершено 8 ноября 2019 года. 9 ноября Олег Соколов решил избавиться от тела своей жертвы, сбросив его в Мойку.

ЕТ

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