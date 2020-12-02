Днём второго декабря на перекрёстке улиц КИМ и Титаровской в Краснодаре произошло ДТП с участием трамвая.
Молодая женщина за рулём "Opel" вылетела на рельсы со второстепенной дороги и врезалась в трамвай 12 маршрута. Пути оказались заблокированы, несколько маршрутов полностью остановили движение. Виновница ДТП получила травму головы, её госпитализировали.
В пресс-службе МУП «КТТУ» отметили, что пассажиры и водитель общественного транспорта не пострадали. Движение трамваев удалось возобновить более, чем через час.
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Женщина водитель-врезалась в трамвай в Краснодаре
2 декабря 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Днём второго декабря на перекрёстке улиц КИМ и Титаровской в Краснодаре произошло ДТП с участием трамвая.