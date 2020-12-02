Убийца двух сочинцев-пенсионеров предстал перед судом

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2 декабря 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда вынесла обвинительный приговор в отношении 47-летнего уроженца Армении Алика Аракеляна, который более десяти лет скрывался от правоохранителей.



Мужчину признали виновным в убийстве двух пенсионеров, у которых он снимал жильё вместе с сообщником. В пресс-службе краевого суда напомнили, что трагедия случилась тринадцать лет назад — в мае 2007. Хозяева пенсионеры — Сергей и Валентина Каспарян (80 и 75 лет) сдали комнату фигуранту и его знакомому в доме на улице Ленина. Сами погибшие проживали в соседнем помещении.



В ночь на 13 мая Аракелян, согласно материалам дела, напал на пожилых супругов вместе с сообщником, избил их и задушил. С места происшествия преступники сбежали.



Подсудимый скрывался от правосудия в Ростове-на-Дону, где в 2017 сбил человека и в больнице угрожал ему, требуя забрать заявление из полиции. В краевом СУ СКР уточнили, что проживал он в городе под чужим именем.



Подельника Аракеляна продолжают искать, его дело выделено в отдельное производство.