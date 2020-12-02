В нацпарке Хабаровского края черные лесорубы вырубили пихты на миллион

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2 декабря 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Экологи Хабаровского края призывают общественность к проблеме вырубки елок в преддверии Нового года. Они начали проводить усиленное патрулирование, назвав это кампанией «Ель».

В ноябре этого года фура с незаконно срубленными елями перевернулась на трассе рядом с Верхней Маномой. Специалисты позже нашли деляну – на территории Анюйского национального парка. Ущерб был оценен в 993 407 рублей.

- На деляне обнаружено 178 срубленных деревьев породы белокорая пихта, диаметр стволов которых составляет от 8 до 44 сантиметров. Лесорубы активировались в ноябре, планируя успеть заготовить новогодние символы, в том числе и на ООПТ, до начала кампании «Ель», – уточнил руководитель национального парка «Анюйский» Степан Кириллин

Замдиректора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин заметил, что черные лесорубы начали пользоваться новым кощунственным способом при вырубке елей.

-При помощи верхолазного оборудования взбираются на вершину дерева и отпиливают его макушку. Конечно, подобных случаев на территории ООПТ не так много. В основном люди понимают, что ели заготавливать незаконно нельзя, но все же остаются те, которые не понимают, что на особо охраняемых территориях вообще нельзя находиться посторонним без разрешения на то руководства, а тем более производить рубки и другие действия, - подчеркнул эксперт.