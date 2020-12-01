Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших при наезде на пешеходов в Трире

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1 декабря 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

Ангела Меркель, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что контактирует с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире. Она также выразила соболезнования родственникам погибших.

Меркель отметила, что очень опечалена новостями из Трира. "Думаю о тех, кто пострадал, в том числе тяжело, и желаю им сил", - заявила Меркель, ее слова приводит пресс-служба кабинета министров ФРГ.

В результате наезда автомобиля Range Rover на пешеходов в немецком Трире погибли четыре человека, среди них один ребенок. Ранены 30 человек. Водитель, совершивший наезд, задержан. Как выяснилось, он был пьян. Есть свидетельства того, что «могло иметь место психическое заболевание», отметил главный прокурор города Петер Фрицен.

