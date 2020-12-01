При наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трире погибли четыре человека

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1 декабря 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места происшествия: Sebastian Schmitz/lokalo.de/AP

В результате наезда автомобиля Range Rover на пешеходов в немецком Трире погибли четыре человека, среди них один ребенок. Ранены 30 человек. Водитель, совершивший наезд, задержан.

Как сообщается, это гражданин Германии, ему 51 год. Мэр Трира Вольфрам Ляйбе заявил журналистам, что с водителем случился «приступ ярости». Россиян среди погибших и пострадавших нет.