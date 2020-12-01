СМИ: кубанка бросила ребёнка на остановке в Москве

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 декабря 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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К московским правоохранителям обратилась 29-летняя жительница Кубани с информацией о том, что не может найти своего восьмилетнего сына. Потерпевшая рассказала, что ребёнок якобы не успел выйти за ней из автобуса и уехал дальше, — передаёт “360.tv” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сотрудники полиции нашли "потеряшку", вот только из уст ребёнка история приобрела иную окраску. Ребёнок поведал полицейским, что мать бросила его на остановке, после того как он якобы порвал её сумку. Мальчик растерялся и сел в проходящий рядом автобус.



Заявительница созналась в том, что сказанное ребёнком — правда. Она добавила, что вместе с ним живёт на Белорусском вокзале и не имеет средств на пропитание мальчика. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.