У комсомольчанина нашли целый склад оружия

30 ноября 2020, 11:58[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Сотрудники уголовного розыска и представители службы УФСБ России по Хабаровскому краю обнаружили, что житель Комсомольска-на-Амуре устроил тайник оружия и боеприпасов у себя в квартире.
Во время обыска у 41-летнего горожанина полицейские изъяли 83 патрона, три охотничьих ружья, барабан револьвера, изготовленного кустарным способом, самодельное одноствольное огнестрельное оружие, а также ствол гладкоствольного охотничьего ружья.
Проведённая экспертиза выявила, что все эти единицы оружия были пригодны для стрельбы. Сам же хранитель «склада» рассказал, что часть патронов и оружия он нашел в лесу, когда охотился, а другую часть купил в специализированных магазинах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.