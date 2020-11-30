У комсомольчанина нашли целый склад оружия

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30 ноября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сотрудники уголовного розыска и представители службы УФСБ России по Хабаровскому краю обнаружили, что житель Комсомольска-на-Амуре устроил тайник оружия и боеприпасов у себя в квартире.

Во время обыска у 41-летнего горожанина полицейские изъяли 83 патрона, три охотничьих ружья, барабан револьвера, изготовленного кустарным способом, самодельное одноствольное огнестрельное оружие, а также ствол гладкоствольного охотничьего ружья.

Проведённая экспертиза выявила, что все эти единицы оружия были пригодны для стрельбы. Сам же хранитель «склада» рассказал, что часть патронов и оружия он нашел в лесу, когда охотился, а другую часть купил в специализированных магазинах.