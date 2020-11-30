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Аргументы Недели Происшествия 13+

Хабаровчанина осудили за поддержку Брейвика

, 11:42 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровчанина осудили за поддержку Брейвика

Сотрудники УФСБ по Восточному военному округу пресекли противоправную деятельность хабаровчанина, направленную на оправдание и пропаганду террористической деятельности.  

 

Сотрудники военной контрразведки установили, что житель Хабаровска размещал в ВКонтакте публикации, в которых называл правильным теракты, совершенные норвежским преступником Андерсом Брейвиком.

Следственный отдел УФСБ России по Восточному военному округу возбудил уголовное дело в отношении хабаровчанина. Во время расследования виновник сознался в содеянном и раскаялся.

Первый Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Обвиняемому был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИЛ