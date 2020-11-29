В Москве правоохранители задержали участника «фургальской» акции

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29 ноября 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Полицейские заявили, что задержанный участник протеста в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, слишком громко включил музыку.

Дмитрий Бескоровайный был задержан в Москве на Пушкинской площади, уточняет ОВД-Инфо.

Задержанный сообщил, что полицейские посчитали нарушением музыку, который он включил через колонку. Помимо музыки, из той же колонки звучали высказывания в поддержку Сергея Фургала.

Известно, что Бескоровайного доставили в отдел полиции по Тверскому району, но что именно ему вменяют, не сообщается.

Напомним, что впервые он был задержан 21 ноября во время пикетов в поддержку Фургала. Он стоял со свернутым плакатом.

Акции, устраиваемые гражданами в знак поддержки Фургала, проходят в Хабаровске с 11 июля ежедневно. Кроме того, митинги и одиночные пикеты проходят и в других городах страны.