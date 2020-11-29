Фонтанка: попавший под БТР на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге мужчина оказался пасынком миллиардера

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29 ноября 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

BTR-82A, фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что сбитый 28 ноября на территории Красносельского района Санкт-Петербурга бронетранспортером 38-летний мужчина оказался пасынком миллиардера.

«Из материалов уголовного дела следует, что 28 ноября на территории Красносельского района неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода). В результате чего при движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия», - пояснили в СК РФ.

Отмечается, что участники мероприятия получили команду принять положение лежа, а сигналом для начала движения бронетехники должен был стать удар по кузову. Предполагается, что водитель БТР услышал похожий звук и начал движение. При этом техникой управлял предправления «Красной звезды» Александр Торопов.

Погибший 38-летний предприниматель Андрей Кожевин приходился сводным братом бизнесмену Михаилу Скорову, чей день рождения как раз отмечали вечеринкой в стиле исторической реконструкции. При этом Скоров является сыном миллиардера Аркадия Скорова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".