В Хабаровском крае зафиксирован разлив нефтепродуктов

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29 ноября 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Комсомольском районе рядом с Хабаровском произошел разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации выведенного из эксплуатации нефтепровода.

По данным СК по региону, площадь загрязнения составляет 0,1 Га. Специалисты отмечают, что нефтепродукты не попали в воды озера Голое и реки Амур.

В настоящее время нефтепровод перекрыт, а утечка локализована, Также проводятся работы по сбору и утилизации грунта, подвергшегося загрязнению.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего.