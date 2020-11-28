Женщина с коронавирусом родила мальчика и умерла. За три дня до рождения малыша умер его дед, через 4 - скончалась бабушка

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28 ноября 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка.ру

фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге госпитализированная коронавирусной инфекцией COVID-19 женщина родила ребенка на 32-й неделе беременности и умерла. Женщине было 36 лет. Беременная пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Она успела дать сыну имя, назвав его Киреем в честь дедушки. И скончалась. Новорожденного ребенка спасли медики Боткинской больницы. Светлана, работавшая администратором в стоматологической клинике, была разведена с мужем. Ее поддерживали родители. Коронавирусом заразилась вся семья.

Отец Светланы скончался 5 ноября, до появления на свет внука. Мать Светланы скончалась 12 ноября, - сообщает «Фонтанка».

Светлану и ее родителей похоронил старший брат отца в 1300 км от Петербурга. Новорожденного мальчика поместили в Дом ребенка. Малыша хотят забрать в семью родственники и двоюродная сестра Светлана, многодетная мама, воспитывающая троих детей.

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что на днях назад объявился мужчина, назвавший себя биологическим отцом мальчика. Мужчина подал заявление в суд на установление отцовства. Для установления отцовства будет назначена генетическая экспертиза.

По данным юристов, отказать ему в праве на ДНК нельзя. СМИ узнали, что малыш является наследником двух квартир в Петербурге.