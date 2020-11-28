Хабаровского священника арестовали дважды за сутки

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28 ноября 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровский священнослужитель Андрей Винарский дважды за сутки получил административный арест. На этот раз сроком на трое суток. Ему вменяют участие в «фургальских» шествиях.

Мероприятие, из-за которого арестовали Андрея Винарского, прошло, отметим четыре месяца назад. Задержать же его решено было только теперь.

По словам самого священника, его преследование связано с его блогерской деятельностью. Винарский, напомним, освещает в интернете хабаровские протесты в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Протоиерея в суде представлял адвокат от ОВД-Инфо Андрей Демидов.

Напомним также, что в августе священник был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за «фургальских» акций протеста. Силовики оштрафовали Винарского за плакат с надписью «Суд присяжных в Хабаровске».