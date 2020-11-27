В Адыгее сотрудник ДПС ранил пассажирку преследуемого автомобиля

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27 ноября 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МВД

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении полицейского по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, сотрудники ДПС стали преследовать ВАЗ-2107, 20-летний водитель которого пытался скрыться от преследования.

«Один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие, произведя один предупредительный выстрел в воздух, а в последующем шесть выстрелов по кузову автомобиля. После повреждения заднего правого колеса, водитель автомобиля ВАЗ остановил транспортное средство в ауле Вочепший», – говорится в сообщении СУ СК России по Республике Адыгея.

Как стало известно позже, в салоне автомобиля на заднем сиденье находилась 14-летняя пассажирка, в которую попала одна из пуль. У нее диагностировали огнестрельное ранение поясничной области, проникающее в брюшную область. Сейчас жизни потерпевшей ничего не угрожает, для дальнейшего лечения ее отправили в столицу региона.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали мотоциклиста, который катался по городу в форме инспектора ДПС.