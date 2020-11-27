В ДТП на Кубани погибло шесть человек

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27 ноября 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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В Выселковском районе Краснодарского края произошла авария, в результате которой погибло шесть человек. Трагедия случилась утром 27 ноября.



По предварительной информации, "Газель" при развороте не уступила дорогу "КамАЗу", в результате чего водитель и пассажиры "Газели" получили травмы. Пятеро пострадавших скончались на месте, троих госпитализировали, но одну из них спасти не удалось. Сейчас в больнице находятся водитель и пассажир "Газели", — сообщает краевое СУ СКР.



По факту случившегося следователи ведут проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



На ситуацию обратил внимание губернатор края Вениамин Кондратьев. В своём telegram-канале глава региона заявил о необходимости разобраться, почему людей перевозили "как груз" - на деревянных скамейках вдоль стен "Газели".