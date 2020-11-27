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Замурованное в бетоне тело человека нашли в подвале дома в Красноярске

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Замурованное в бетоне тело человека нашли в подвале дома в Красноярске
полицейская машина, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Красноярске сотрудники коммунальных служб во время работы на объекте обнаружили в подвале жилого дома замурованное в бетоне тело человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 27 ноября.

«Дом на Щорса. Это еще 16 числа было», - уточнил он.

Собеседник отметил, что сейчас по данному факту проводится проверка, работают следователи и оперативники. Правоохранители устанавливают причины и давность смерти и проводят экспертизы.

Ранее сообщалось, что мумифицированные останки 56-летнего мужчины обнаружили в сарае в подмосковном Чехове. Об инциденте стало известно 21 сентября.

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