В Хабаровском крае амурские тигры убили лошадь и собаку
26 ноября 2020, 14:48[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В двух селах Хабаровского края два амурских тигра напали на сторожевую собаку и лошадь и убили их.
- Во вторник амурский тигр задавил лошадь на окраине села Покровка Бикинского муниципального района. В среду на улице Садовой в селе Челны Хабаровского района дикий зверь напал на дворовую собаку. Собака погибла, - передают представитель регионального Минприроды.
Специалисты установили, что в обоих случаях нападение было совершено разными тиграми. Также отмечается, что хищники вернулись в тайгу.
- Наша оперативная группа выезжала на места нападений и установила, что хищники вернулись в естественную среду обитания, - заявили в ведомстве.
Однако число нападений амурских тигров не выходят за рамки среднестатистического. В течение года был выявлен 81 случай нападения тигров в местах проживания человека.
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