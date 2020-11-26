В Хабаровском крае амурские тигры убили лошадь и собаку

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 ноября 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В двух селах Хабаровского края два амурских тигра напали на сторожевую собаку и лошадь и убили их.

- Во вторник амурский тигр задавил лошадь на окраине села Покровка Бикинского муниципального района. В среду на улице Садовой в селе Челны Хабаровского района дикий зверь напал на дворовую собаку. Собака погибла, - передают представитель регионального Минприроды.

Специалисты установили, что в обоих случаях нападение было совершено разными тиграми. Также отмечается, что хищники вернулись в тайгу.

- Наша оперативная группа выезжала на места нападений и установила, что хищники вернулись в естественную среду обитания, - заявили в ведомстве.

Однако число нападений амурских тигров не выходят за рамки среднестатистического. В течение года был выявлен 81 случай нападения тигров в местах проживания человека.