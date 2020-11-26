В Хабаровске осудили отца, застрелившего 12-летнего сына из ружья

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 ноября 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске вынесен приговор 32-летнему жителю села Гаровка-1 сразу за несколько преступлений. Одно из них – убийство собственного несовершеннолетнего ребенка.

Подсудимому вменялись три статьи: о незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ, о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в особо крупном размере, а также об убийстве малолетнего.

Напомним, что утром 21 декабря обвиняемый был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В эту ночь у него родилась дочь. Он зачем-то решил попугать своего старшего сына оружием, из-за этого между ними возникла ссора. Тогда отец выстрелил.

- Из личной неприязни к своему 12-летнему сыну, в связи с тем, что он незамедлительно не подчинился его требованию вынести из квартиры мусор, он выстрел из двуствольного охотничьего ружья в ребенка. Смерть мальчика наступила от огнестрельного ранения в течение часа, - рассказали следователи.

По словам свидетеля – водителя такси, которого преступник просил отвезти ребенка в больницу – мальчик был еще жив.

Трагедия развернулась на глазах у младшего сына осужденного.

Свою вину отец признавать не стал, объяснив произошедшее несчастным случаем.

По совокупности предъявленных обвинений селянин получил 14 лет колонии строгого режима.