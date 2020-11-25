Автомобиль сгорел на Боровском шоссе в Москве

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25 ноября 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва 24

огнетушитель, pixabay.com

В среду, 25 ноября, стало известно, что на Боровском шоссе в Москве неподалеку от торгового центра "Новопеределкино" сгорел автомобиль. Согласно последней информации, речь идет о легковой иномарке.

Уточняется, что происшествие случилось по адресу: Боровское шоссе, дом 51. Причина возгорания автомобиля к настоящему моменту не установлена. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Очевидцы сообщают, что кузов машины обгорел. Кроме того, когда был открыт салон, оттуда повалил плотный серый дым.

Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел на Михневской улице в столице под окнами жилого комплекса.