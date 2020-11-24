На Урале мужчина после ссоры поджег собственный дом, в котором находились его родственники

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24 ноября 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Свердловской области

спичка, pixabay.com

Житель Свердловской области после ссоры со своей родственницей поджег собственный дом, в котором в тот момент находились, в частности, его супруга и маленький ребенок. В больницу попали четыре человека.

В региональном управлении СК РФ отметили, что происшествие случилось в городе Волчанске накануне днем. Местный житель поссорился со своей 60-летней родственницей, а затем разлил на пол дома бензин и поджег жидкость.

Четверо граждан в результате случившегося получили ожоги и отравление продуктами горения. В больницу попали подозреваемый, его 30-летняя супруга, 11-летний сын и родственница, с которой произошла ссора.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц, среди которых ребенок.