На Урале мужчина после ссоры поджег собственный дом, в котором находились его родственники

Житель Свердловской области после ссоры со своей родственницей поджег собственный дом, в котором в тот момент находились, в частности, его супруга и маленький ребенок. В больницу попали четыре человека.
В региональном управлении СК РФ отметили, что происшествие случилось в городе Волчанске накануне днем. Местный житель поссорился со своей 60-летней родственницей, а затем разлил на пол дома бензин и поджег жидкость.
Четверо граждан в результате случившегося получили ожоги и отравление продуктами горения. В больницу попали подозреваемый, его 30-летняя супруга, 11-летний сын и родственница, с которой произошла ссора.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц, среди которых ребенок.
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