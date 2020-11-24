В Махачкале раскрыли подпольную типографию, печатавшую деньги
24 ноября 2020, 15:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В России пресечено масштабное производство фальшивых денег. В операции участвовали полицейские Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана.
Предварительно установлено, что купюры номиналом в тысячу и 5 тысяч рублей печатались в подпольной типографии в Махачкале, а затем доставлялись поездами и машинами для сбыта на территории Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Саратовской областей и Ставропольского края, а также других регионов Российской Федерации.
Полицейские установили организаторов преступления, ее активных участников, а также структуру группировки и адреса жилых и нежилых помещений, которые, возможно, использовались для хранения спецоборудования.
Ранее сообщалось, что родственник экс-президента Дагестана осужден за коррупцию.
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