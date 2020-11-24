Бывшая жена пресс-секретаря хабаровской ЛДПР обвинила его в избиении

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 ноября 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото: DVHAB

Бывшая супруга пресс-секретаря ЛДПР в Хабаровском крае Эдуарда Грищука обвинила его том, что он пытался задушить ее на глазах у их малолетнего ребенка.

Заявление в правоохранительные органы пострадавшая уже написала. Но написала хабаровчанка не только в полицию. Она обратилась в местные СМИ, сообщив, что боится за собственную жизнь.

Она рассказала журналистам, что у ее бывшего мужа на фоне проблем с алкоголем «происходят психологические срывы».

- Недавно в ЛДПР был корпоратив, с тех пор, по моей информации, он пьет. И вот он подкараулил меня в подъезде. Я открыла входную дверь в квартиру, в прихожей показался шестилетний сын, а дальше Грищук схватил меня за горло и начал душить. Ребенок узнал папу и начал смотреть на происходящее. А в этот момент Грищук швырнул меня в соседскую дверь, и я сильно ударилась головой. Я закричала, а сынок заплакал, - рассказала пострадавшая.

Она добавила, что после этого ее экс-супруг подъезд покинул. При этом, несмотря на вызов, участковый не приехал на место происшествия.

Горожанка указывает, что хочет не только привлечь его по административной статье, но и определить обидчика в лечебницу.

- Пережив несколько дней с тяжелыми мыслями, я повторно написала заявление на Грищука, требуя привлечь его к уголовной ответственности. Мне страшно за мою жизнь и моего ребенка, поэтому настоятельно прошу определить его в лечебницу, - добавила Алёна Грищук.

В своих аккаунтах в соцсетях Грищук написал, что «будет подавать в суд на клевету и прочее».