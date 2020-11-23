Две кубанки отдали целительнице 4,5 миллиона рублей за снятие порчи

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23 ноября 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Ейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Староминского района, которая обещала двум доверчивым женщинам за вознаграждение снять порчу.



Потерпевшие обратились в полицию с такой проблемой: они познакомились с "гадалкой" по объявлению в газете и начали через соцсети общение, в ходе которого фигурантка объявила женщинам , что на них лежит порча и пообещала снять её за денежное вознаграждение.



Не подозревая подвоха, две жительницы Кубани перевели на счёт "целительницы" 4,5 миллиона рублей, после чего та пропала. Правоохранители вычислили фигурантку, теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.