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Задымление в вагоне поезда произошло на станции «Тверская» московского метро

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Задымление в вагоне поезда произошло на станции «Тверская» московского метро
турникеты в московском метро, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошло задымление поезда. В экстренных службах столицы в понедельник уточнили, что движение составов было приостановлено.

Отмечается, что задымление было зафиксировано в вагоне откаточного поезда после капитального ремонта. Подчеркивается, что во время случившегося в составе не было пассажиров. Из-за данного инцидента поезда временно не ходили от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая". 

Сообщается, что в настоящий момент движение на Замоскворецкой линии метро вводится в график.

ЕТ

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