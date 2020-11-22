В Томске шестилетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа
22 ноября 2020, 20:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Томске шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива. В УМВД по Томской области сообщили, что в настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Накануне в правоохранительные органы поступила информация о происшествии с ребенком около подъезда одного из домов по улице Карла Маркса. Впоследствии стало известно, что шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.
В отношении матери ребенка был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Девочка находится в медучреждении, врачам удалось стабилизировать ее состояние.
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