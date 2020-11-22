В Якутии снимут с продажи антисептик, из-за отравления которым умерли семь человек

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22 ноября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

антисептик, фото: pixels.com

В Якутии снимут с продажи антисептик, который стал причиной смертельного отравления семи человек. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства ИП Калинин А.В., Свердловская область», - говорится в постановлении, подписанном главным санитарным врачом Якутии Маргаритой Игнатьевой.

В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что 18 ноября в магазине местные жители купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск.

Отмечается, что семеро жителей села Томтор Таттинского района скончались, отравление получили девять человек. Двое пострадавших – мужчина и женщина – подключены к аппаратам ИВЛ.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".