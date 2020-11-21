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Аргументы Недели Происшествия 13+

Мать выброшенного с балкона в Петербурге мальчика-аутиста рассказала об инциденте

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Мать выброшенного с балкона в Петербурге мальчика-аутиста рассказала об инциденте
окна, фото: pixabay.com

Мать выброшенного из окна третьего этажа в Санкт-Петербурге 13-летнего мальчика с синдромом аутизма рассказала, что не могла предугадать такого исхода событий. По ее словам, с напавшим на ее сына мужчиной она была знакома давно.

«Все внешне нормально было. Я его знаю столько лет, и тут такое произошло, откуда знать соседкам. Тут никогда не узнаешь, если только здороваешься», - поделилась собеседница, отметив, что старше подозреваемого на 10 лет.

Мать мальчика пояснила, что конфликтов между ее сожителем 34-летним Александром и сыном не было.

Подросток учится в коррекционной школе. Инцидент произошел вечером 20 ноября после того, как ребенка забрали домой после занятий. Мальчик выжил и сейчас находится в стабильном состоянии в реанимации. Вину в совершении преступления задержанный мужчина не признает. После покушения на убийство он сам выпрыгнул с третьего этажа.

Его заключили под стражу до 20 января 2021 года.

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