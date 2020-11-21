Прокурор Москвы Денис Попов поставил расследование дела об убийстве 14-летней девочки на личный контроль

Аргументы Недели → Происшествия 18+

21 ноября 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото из открытых источников

Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль расследование убийства 14-летней девочки. Тело девочки-подростка с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире жилого дома на Можайском шоссе. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

В пятницу, 20 ноября, в сети появились сообщения о гибели 14-летней девочки. Школьница жила с отцом и бабушкой. Но в тот день оказалась дома одна. Отец находился в командировке. Бабушка лежала в больнице. Отец беспокоился, почему дочь не отвечает на его звонки. Попросил зайти в квартиру соседей. Они и обнаружили девочку убитой.

Ночью под окнами этого дома был найден мертвым подросток - 17 летний друг убитой девочки.

По данным СКР, вчера следователи и криминалисты работали на месте происшествия. Допрашиваются соседи, устанавливаются родственники потерпевшей.

Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.