ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 18+

Прокурор Москвы Денис Попов поставил расследование дела об убийстве 14-летней девочки на личный контроль

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

Прокурор Москвы Денис Попов поставил расследование дела об убийстве 14-летней девочки на личный контроль
фото из открытых источников

Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль расследование убийства 14-летней девочки.  Тело девочки-подростка с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире жилого дома на Можайском шоссе. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

В пятницу, 20 ноября, в сети появились сообщения о гибели 14-летней девочки. Школьница жила с отцом и бабушкой. Но в тот день оказалась дома одна. Отец находился в командировке. Бабушка лежала в больнице. Отец беспокоился, почему дочь не отвечает на его звонки.  Попросил зайти в квартиру соседей. Они и обнаружили девочку убитой.
Ночью под окнами этого дома был найден мертвым подросток - 17 летний друг убитой девочки.

По данным СКР, вчера следователи и криминалисты работали на месте происшествия. Допрашиваются соседи, устанавливаются родственники потерпевшей.

Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

ИЧ

В мире

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, сделала ряд важных заявлений. Новый президент Молдавии заявила, что конфликт в Приднестровье необходимо решать мирным путем.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью