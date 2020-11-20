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В Нижнеудинском районе водитель грузовика погиб во время перецепки оборудования

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Нижнеудинском районе водитель грузовика погиб во время перецепки оборудования
фото: pixabey

Следственный отдел Нижнеудинска проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, по факту смерти 49-летнего водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следком установил, что 19 ноября около 16 часов мужчина, управляя автомобилем ЗИЛ, буксировал станочную буровую установку СБУ-100. В ходе транспортировки, находясь в районе карьера, расположенного в 10 км от поселка Каменка Нижнеудинского района, водитель автомобиля и его напарник стали перецеплять буровую установку. В этот момент грузовик поехал назад и придавил водителя к основанию установки.

В результате мужчина получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия.

ЕСт

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