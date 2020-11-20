В Тамбовской области школьницы отломали элемент памятника ради селфи

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20 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД МЕДИА

полицейский, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В городе Мичуринск, расположенном в Тамбовской области, школьницы отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину. Согласно последней информации, девочки сделали с частью монумента селфи.

Инцидент произошел на привокзальной площади станции "Мичуринск-Уральский". В рамках оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что памятник русскому биологу Ивану Мичурину повредили две школьницы.

Девочки признались, что случайно оказались на площади и из хулиганских побуждений решили оторвать металлическую трость, которая являлась частью монумента. Позже они сделали с элементом памятника селфи в городском парке культуры и отдыха, а затем выбросили трость.

В отношении школьниц заведено уголовное дело о вандализме. Отметим, что максимальное наказание за вышеуказанное деяние достигает трех лет лишения свободы.