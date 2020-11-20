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Девять человек отравились в Якутии, напившись антисептика. Пять человек скончались

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Девять человек отравились в Якутии, напившись антисептика. Пять человек скончались
фото: pixabay.com

В Якутии в реанимации Таттинской центральной районной больницы сегодня скончался 28-летний мужчина, отравившийся, по предварительной версии, антисептиком. Всего в селе Томтор Таттинского района подозрительной жидкостью отравились девять человек. Четверо из них скончались.

Сейчас проводится расследование. Следствию предстоит установить, что за жидкость употребляли люди.
По предварительной версии, 18 ноября компания из девяти человек разного возраста распивала спиртосодержащие напитки. После чего на следующий день 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет умерли в реанимационном отделении Таттинской ЦРБ.

В реанимационном отделении Таттинской ЦРБ в состоянии комы находятся мужчины в возрасте 32 и 69 лет.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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