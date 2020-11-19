Патриарх Сербский Ириней заразился коронавирусом и умер в госпитале
19 ноября 2020, 16:59[ «Аргументы Недели» ]
Патриарх Сербский Ириней заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и умер в четверг, 19 ноября. Информация о кончине сербского патриарха появилась на сайте СПЦ. Священнику было 90 лет.
Предстоятель Сербской православной церкви был госпитализирован 4 ноября, в военный госпиталь "Карабурма" в Белграде. Врачи надеялись, что после курса лечения патриарх Ириней будет выписан через две недели. Но в прошлое воскресенье его состояние стало немного хуже, но было стабилизировано. Дало знать о себе сердце. Из-за COVID-19 усугубилась хроническая сердечная недостаточность.
Сегодня днем на сайте СПЦ появилась информация об ухудшении состояния патриарха, и вскоре пришли известия о его смерти.
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