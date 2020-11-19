В Хабаровске на семь суток арестовали юриста из-за участия в протестах

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19 ноября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Юрист Станислав Зимин был задержан в Хабаровске, а позже арестован на семь суток.

Напомни, что Зимина задержали возле его дома. По данным ОВД-Инфо, он был доставлен в 4-й отдел полиции города. Зимина уже задерживали в начале ноября и присудили ему трое суток ареста по статье об участии в несогласованном мероприятии, создавшем помехи инфраструктуре. Речь идет об очередной акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По какой статье арестовали юриста теперь, не сообщается.

Тем временем, до суда в спецприемнике оставлен Евгений Козлов. Ему вменяют повторное нарушение правил участия в акции.

Напомним, что протестные акции начались в Хабаровске 11 июля – на второй день после задержания Фургала. С тех пор митинги походят в краевой столице ежедневно. С середины октября действия городских силовиков в отношении протестующих кардинально изменились. Начались жесткие задержания. Регулярно администрация краевой столицы докладывает о том, что «число участников акций снижается», тем не менее, протестные шествия не останавливаются.