Хабаровск поможет оставшемуся без света Приморью

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19 ноября 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из-за ледяного дождя жители Артемовского городского округа в Приморском крае остались без электроснабжения. Для ликвидации последствий стихии на помощь приморчанам придет Хабаровский край и Еврейская АО.

- К проведению аварийно-восстановительных работ будет дополнительно привлечено пять бригад из ЕАО и Хабаровского края. Прибытие дополнительных бригад ожидается во второй половине дня, - говорится в сообщении Дальневосточной распределительной сетевой компании.

Известно, что после ледяного дождя в краевой столице – Владивостоке – наблюдается сильный гололед, а дороги и деревья сковала ледяная корка.

Стихия повлияла и на авиасообщение с Хабаровском.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями задерживаются рейсы: на вылет в Хабаровск авиакомпании "Аврора", а также авиакомпании "S7" в Южно-Сахалинск и Анадырь. На аэродроме работает спецтехника, - говорят в пресс-службе аэропорта.